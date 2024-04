Franz en Amérique

"Tu sors de l'aéroport, tu lèves les yeux vers les gratte-ciel et tu vois passer une armée de taxis jaunes comme dans un film américain, et puis tu te pinces et tu te rends compte que tu es dans le film". Eté 1971. A dix-sept ans, Franz Farkas quitte sa petite ville française pour passer un an dans la baie de San Francisco. Accueilli par une double famille très atypique, il s'immerge dans les chansons de la contre-culture et croise des intellectuelles féministes à Berkeley, des Black Panthers à Oakland et des membres de la communauté gaie et lesbienne au Castro - avant de tenir un double rôle féminin dans la comédie musicale de son école. Pendant ce temps, dans la France de l'après-de Gaulle, sa mère, Claire, participe à un réseau d'avortement clandestin, et son père, Abraham, accompagne un berger allemand sur la piste d'un crime...