Le pays des ombres

"Sans y réfléchir, on avança chacun dans la vie de l'autre, comme un jeu de miroirs trouvant dans la perspective de ses reflets l'issue du chemin sinueux où nous nous étions perdus". Dix ans après son premier voyage au Sénégal, le narrateur débarque à Dakar pour retrouver son ami Mansour. Les deux hommes s'étaient rencontrés à Paris dans le quartier de la Chapelle, à l'époque où le premier menait une enquête sur la toxicomanie et où le second se débattait contre ses addictions. Plus tard, incarcéré pour homicide involontaire, Mansour chargea son ami de partir à la recherche du féticheur qui l'aurait envoûté et serait à l'origine de son malheur. En acceptant de libérer Mansour du mauvais sort, le narrateur ignorait que la mission qui allait le mener aux confins de l'Afrique l'obligerait aussi à se confronter à ses propres démons...