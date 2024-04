Un conservatisme à la carte en Russie

Du "pur satanisme" ! Vladimir Poutine ne mâche pas ses mots lorsqu'il s'agit de dénoncer "la dictature des élites occidentales" qui nie "la foi et les valeurs traditionnelles" partout dans le monde. En ce 30 septembre 2022, sous les lustres du Kremlin, le président russe célèbre l'annexion de quatre provinces ukrainiennes. De l'Ukraine, pourtant, il est peu question. C'est surtout l'Occident qui est visé, d'abord comme menace géopolitique, mais aussi comme péril moral, comme ferment de dégradation des traditions nationales. Un tel discours n'est pas nouveau. Depuis dix ans, la Russie s'affiche officiellement comme un bastion mondial du conservatisme face à des moeurs libérales occidentales jugées décadentes, notamment en matière de politique familiale et de droits des minorités sexuelles. On désigne communément l'adoption de ce nouveau credo moral comme le "virage conservateur" de la Russie. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi l'Etat russe soutient-il un tel programme et quel écho obtient-il parmi la population ? A quel point le cas de la Russie est-il singulier, ou participe-t-il de la tendance mondiale contemporaine qui porte au pouvoir un nombre croissant de gouvernements attachés à la préservation de valeurs traditionnelles ? Voilà les questions auxquelles ce livre cherche à répondre.