Championnes. 50 femmes qui ont marqué l'histoire du sport

Parce que le sport ne se conjugue pas qu'au masculin : la preuve en 50 magnifiques exemples Au-delà de leurs prouesses sportives incontestables et de leurs palmarès hallucinants, ces 50 femmes athlètes, championnes, ont toutes des parcours de vie exceptionnels. Qu'il s'agisse de leur histoire personnelle ou de leurs engagements, ils impressionnent et prouvent que l'histoire du sport ne s'écrit pas qu'au masculin. Ces 50 championnes apportent une nouvelle visibilité au sport féminin et, au-delà des stades, elles influencent les mentalités. Grâce à elles, le sexisme se fait plus sourd, les stéréotypes et les clichés sur les femmes diminuent. Elles sont françaises, américaines, norvégiennes, russes, célébrissimes ou un peu moins connues. Elles pratiquent l'athlétisme, le football, la boxe, le cyclisme, le tennis ou le judo. Elles sont valides ou handicapées. Cet ouvrage rend hommage à ces légendes, ces femmes en or et ces championnes d'exception. A leurs performances autant qu'à leurs combats audacieux.