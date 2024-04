Ne vous laissez plus envahir ! Connaître et défendre son territoire personnel pour mieux se respecter

Les clés pour mieux définir vos limites personnelles et ne plus se laisser marcher sur les pieds ! Ce livre s'adresse aux gentils de ce monde, trop souvent malmenés. En six chapitres, nous découvrons les péripéties de différents personnages afin de comprendre les mécanismes dont ils sont victimes et les solutions qu'ils apportent. Il a pour but de nous emmener à la conquête de notre territoire pour mener la vie tranquille à laquelle nous avons droit. Nous apprenons à le connaître, à le nourrir et à l'enraciner. Nous nous entraînons à détecter les intrusions pour mieux le protéger et nous le défendons. Nous oeuvrons à le réparer et, enfin, nous nous aventurons dans des territoires inconnus et souvent craints parce que c'est en apprivoisant ce qui nous terrorise que nous pouvons nous détendre pour mieux vivre.