Aujourd'hui, demain, avec toi

Kirino et Shima sont en couple depuis plusieurs mois. Kirino est entré dans la vie active à 21 ans seulement, et, même si son travail est prenant, il semble s'y épanouir. Le couple se voit peu, car ils habitent séparément et sont tous deux débordés. Cependant, ce n'est pas le manque qui leur pose problème : c'est plutôt le fait qu'ils doivent cacher leur relation et mentir à leur entourage, tout ça parce qu'ils sont deux hommes...