L'immense pouvoir du voyage astral - Viens on t'emmène !

Un livre poignant qui emmène le lecteur à la découverte du voyage astral pour lui faire vivre des expériences hors du commun, témoignant de la survivance de l'âme après la mort, et de la puissance des messages des guides pour accompagner les vivants. Ils s'appellent Ayrton, Marie-France, Pascal et Christophe. Lorsqu'ils sont repartis pour l'autre monde, j'ai d'abord cru qu'ils laisseraient un vide immense dans mon coeur mais aussi dans celui de tous ceux qui les aimaient. Je me suis alors vite ravisée en réalisant que derrière le silence assourdissant de leur absence, retentissait en réalité l'écho fort et puissant de leur amour et de leur présence, plus que jamais éclatante à nos côtés. En découvrant ou en redécouvrant l'histoire de leur âme, j'ai aussi compris une partie de la mienne, mais aussi de celle de ceux qui les ont aimés de prés ou de loin. C'est pour cette raison qu'à travers ce livre, j'ai volontairement accepté de mettre ma robe de numérologue de côté pour vous faire découvrir le monde qu'ils m'ont permis d'explorer au cours de ces parenthèses hors du temps... A travers les sublimes voyages astraux qu'il m'a été permis de faire à leurs côtés, j'ai redécouvert un monde prospère, mais j'ai aussi compris des choses fondamentales pour avancer. J'avais à coeur de les partager ici avec vous en espérant qu'elles viennent vous apporter quelques clés de compréhension pour apréhender la vie autrement. Et si la mort n'existait pas ? Venez, je vous emmène... Format : 15x23