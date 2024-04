"Ce premier roman sensible et surprenant est un véritable voyage au coeur de soi". Tatiana de Rosnay Un homme, une femme... Lisa s'apprête à se marier. Raphaël a déserté sa vie il y plusieurs années. La route bleue défile. La contemplation du paysage est l'occasion d'une introspection. Et l'on plonge au coeur de la France comme on plonge au coeur de ce couple en s'interrogeant : Depuis combien de temps se connaissent-ils ? Que cachent-ils ? Pourquoi ce voyage qui ressemble à un dernier tour de piste ? Pourquoi revisiter le passé en empruntant cette Nationale 7 qu'ils ont déjà parcourue ensemble ? Pourquoi cette urgence à se raconter ? Et quels sont ces signes étranges qui jalonnent leur parcours ? Km 930 est un voyage au coeur de soi, aux frontières de l'invisible. Un carnet de route qui évoque le temps qui passe, la quête du bonheur, la recherche de l'amour inconditionnel et le deuil. De Paris à la Méditerranée, de paysages familiers en chambres d'hôtel brûlantes de souvenirs, le périple de Lisa s'apparente à une fuite. L'héroïne abandonne les contreforts d'une vie en sécurité pour rouler à vive allure le long de l'abîme.