Vampire Knight - Perfect Edition T04

Kaname propose à Zero de boire son sang afin de retarder sa transformation en vampire de Level : E. De son côté, Yûki fait une découverte sur son passé qui pourrait bien changer sa relation avec celui qui lui a sauvé la vie dix ans auparavant... Matsuri Hino est une mangaka spécialisée dans le shojo, au parcours plutôt atypique. A la fin de ses études, elle décide de devenir mangaka et y travaille d'arrache-pied... Neuf mois plus tard, elle publie sa première nouvelle : Kono yume ga sametara, dans le magazine LaLa Dx. Depuis, le succès lui sourit. Ses mangas se classent toujours dans le top 10 des meilleures ventes de shojo au Japon et ont été traduits dans de nombreux pays. C'est sa série Vampire Knight qui illustre le mieux ce succès. Devenue mythique pour de nombreux lecteurs, dans de nombreux pays, elle rejoint notre gamme Perfect Edition. L'occasion de découvrir, ou redécouvrir, en grand format ce classique des années 2000.