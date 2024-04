Economie radicale. Philosophie économique du don, de la richesse et de la pauvreté

Qu'est-ce que l'économie ? Les savoirs économiques, si communs de nos jours (structurant nos politiques publiques, hantant les médias et façonnant nos pensées), ne coïncident pas toujours avec l'expérience intérieure que nous faisons lorsque nous travaillons. L'économie vécue dans la subjectivité de chacun échappe à ces savoirs savants, sans doute parce que les croyances véhiculées par la pensée économique ignorent le sens de ce que nous vivons quand nous accomplissons des actes économiques. Cet aveuglement est cause d'un double manquement : l'incompréhension des significations profondes de la pauvreté et de celles de l'enfance. C'est à l'aune de ces deux figures majeures de notre humanité - le pauvre et l'enfant - que l'impasse des sciences économiques peut être interprétée. En repartant de ce que nous vivons lorsque nous nous adonnons aux activités économiques, nous pouvons questionner à nouveaux frais le capitalisme et le projet d'une économie politique. Mais que signifie considérer l'économie au ras du vécu, à même notre humanité ? Et à quelle radicalité cela nous conduit-il ? Tel est l'objet de ce livre.