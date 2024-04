La lumière de l’ennéagramme. Découvrez les 9 masques de l’âme

Notre personnalité fait partie de notre chemin sur Terre, elle est tel un masque que nous portons tout au long de notre vie sans même nous en rendre compte. Cette personnalité, l'âme l'a choisi en fonction de ce qu'elle a décidé de vivre. Ce livre vous invite donc à un voyage à la rencontre de l'outil fabuleux de l'ennéagramme pour découvrir les différents masques de personnalité que l'âme revêt durant son incarnation. Grâce aux 12 cartes de l'oracle, vous pourrez l'espace d'un instant porter chaque masque pour mieux en comprendre les spécificités, découvrir davantage le vôtre et ainsi vous en libérer et voir plus grand.