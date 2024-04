Elixirs & brumes sacrées. 40 recettes DIY pour mettre la magie en bouteille

40 recettes DIY pour mettre la magie en bouteille Cristaux huiles essentielles plantes... possèdent d'incomparables vertus pour améliorer notre bien-être physique et notre sphère psycho-émotionnelle Sous forme d'élixirs et brumes simples à réaliser et à utiliser sous diverses formes onction massage pulvérisation... ils vous accompagneront au quotidien ou vous soutiendront efficacement dans des situations plus exceptionnelles&NewLine ; Les recettes proposées permettront de trouver une solution pour un large éventail de situations joie courage chance abondance guérison émotionnelle amour intuition &NewLine ; Pour aller encore plus loin certaines recettes mettront à profit les vibrations du cosmos pour dynamiser vos élixirs ; cette méthode simple mais très efficace permet en effet d'orienter leur énergie en fonction des propriétés des astres Lune Soleil Vénus Mars... seront ainsi de puissants alliés pour amplifier l'action de vos élixirs et petites fioles magiques