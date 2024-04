Le Pardon du Morbihan

1915. Quand Elisabeth entre pour la première fois dans le manoir de Kervrech, elle ne peut s'empêcher de penser que ses habitants cachent de lourds secrets... Pourquoi Charles, le fils cadet, se cloître-t-il farouchement dans sa chambre depuis sa blessure reçue en Alsace ? Pourquoi un tel silence autour de certains évènements du passé ? Et pourquoi Charles voue-t-il une haine violente à son aîné, Rodolphe ? Autant de mystères que l'intrépide jeune fille, engagée comme intendante, se promet de percer à jour ! Mais a-t-elle le droit de mener une enquête si délicate ? Car les blessures sont aussi intérieures, et seul un amour profond pourra amener un espoir de paix... Tandis que le drame se dénoue sur la côte bretonne et que les coeurs s'ouvrent, la guerre, elle, se déchaîne. Elisabeth sera-t-elle à temps l'instrument de la paix au sein d'une famille déchirée ? Blanche Jouannic signe son premier roman. Bretonne adoptive, cette jeune maman est chanteuse lyrique en formation. Elle a suivi des études de lettres classiques qui ont naturellement développé sa passion pour l'art et la littérature.