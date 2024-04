Le b.a.ba des noeuds marins

C'est le guide incontournable pour s'initier à l'art des noeuds marins ou revoir ses classiques voici la nouvelle édition augmentée du BABA des noeuds marins Connaissez-vous la différence entre les noeuds de liure et les oeils fermés Parvenez-vous à réaliser le noeud de sifflet du bosco Pour amarrer un bateau faut-il privilégier le tour mort ou le cabestan La réalisation des noeuds est le fruit d'une construction rigoureuse qui nécessite d'être bien comprise avant d'être assimilée et mémorisée... &NewLine ; Près de cinquante noeuds sont ainsi présentés détaillés par le menu sobrement explicités par un spécialiste des nouages Patrick Moreau - alias " docteur la ficelle " - et magnifiquement illustrés par Jean-Benoît Héron&NewLine ; Doté d'une reliure qui lui permet de rester ouvert par tous les temps Le BABA des noeuds marins trouvera sa place à bord comme au port