10 idées reçues sur la sexualité. Pour une intimité joyeuse !

Des idées reçues sur la sexualité ce n'est pas ce qui manque Et si on leur bottait les fesses Si on parlait de sexe de plaisir de consentement de respect d'identité sexuelle et de genre de prévention des violences des risques de la vraie vie sous le prisme des idées reçues Cet ouvrage convivial inclusif et engagé propose de les déconstruire dans la bonne humeur pour aider les ados à entrer dans une sexualité respectueuse choisie et consentie Clémentine du Pontavice pèse chaque mot avec toute la délicatesse qu'on lui connaît déjà Journal intime de mon corps éd l'école des loisirs ; Le sexe et l'amour dans la vraie vie avec Ghada Hatem éd First Et Alice Dussutour apporte la fraîcheur et la légèreté nécessaires pour dédramatiser ce sujet hautement sensible Cet ouvrage très illustré captivera les ados sur un sujet qui déchaîne toutes les passions