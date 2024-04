Des promesses sous les balles

1985, Carrickfergus, près de Belfast. Dans l'atmosphère électrique des Troubles, Sean Duffy reprend du service au sein de la RUC, la police d'Irlande du Nord. Au milieu de la nuit, le téléphone sonne, son collègue lui demande de l'aide sur une sombre affaire : le jeune Michael Kelly a-t-il vraiment tué ses parents avant de se jeter du haut d'une falaise ? Tout semble confirmer cette hypothèse mais Sean Duffy flaire quelque chose de louche. Doit-il écouter son instinct, quitte à s'attirer des ennuis ? Malgré les avertissements, il se refuse à abandonner et poursuit coûte que coûte cette enquête qui pourrait le mener à sa perte. " J'étais triste de voir la fin de Sean Duffy, imaginez ma joie : McKinty lui a offert un quatrième tome " Sun Herald " Un mélange d'intelligence caustique et de violence gratuite, imprévisible, qui rend compte de manière très vivante d'une époque troublée. McKinty maîtrise complètement la langue, la trame et le cadre de son récit " Library Journal Adrian McKinty est né et a grandi à Carrickfergus en Irlande du Nord. Après des études de philosophie, il s'installe aux Etats-Unis et se lance comme écrivain. Les romans de la série " Sean Duffy " ont reçu le titre de " Meilleur polar de l'année " par le Times, le Daily Mail, le Boston Globes et le Irish Times. Après un détour dans le monde du thriller (Traqués et La chaîne aux éditions Mazarine), il nous offre une nouvelle aventure du flic catholique le plus apprécié d'Irlande du Nord. Traduit de l'anglais (Irlande du Nord) par Pierre Reignier