Au commencement était le couple. Sexualité, amour et religion chez les jeunes

Alors que dans de nombreux domaines de la vie sociale, l'Eglise a pris son parti de la loi de 1905 et s'est accommodée de sa position relativement marginale, il n'en va pas de même en ce qui concerne les questions sexuelles et de genre, qui cristallisent les tensions entre pouvoirs publics et instances religieuses. C'est notamment le cas de l'opposition religieuse à l'avortement, au Pacs dans ses premières années, ou encore, dans la période plus récente, des mobilisations contre le mariage entre personnes de même sexe et, contre l'assistance médicale à la procréation pour les couples de même sexe et les femmes seules. La sexualité est ainsi le domaine privilégié d'intervention des institutions religieuses. C'est aussi celui qui cristallise le plus nettement les difficultés que rencontrent les croyants à tenir ensemble des normes et des pratiques sexuelles. Plutôt que de s'intéresser aux discours des autorités religieuses, cet ouvrage propose d'observer les tensions entre religion, genre et sexualité, du point de vue des pratiques et des discours de croyants ordinaires, catholiques et musulmans. En entrant dans la vie des fidèles par leurs pratiques sexuelles, le rôle des normes et valeurs morales dans les parcours des jeunes est questionné. Comment comprendre la diversification du répertoire sexuel de jeunes catholiques, ou encore l'usage d'application de rencontre chez de jeunes musulmans ? Comment racontent-ils leur sexualité, sans remettre en cause ni leur engagement religieux ? La religion constitue ainsi un point d'observation privilégié des transformations de la sexualité et des pratiques intimes, et de la place plus générale des normes (sexuelles, religieuses, de genre) dans les conduites affectives et sexuelles. Il prend dans ce but un angle bien précis : celui de la jeunesse et des premières expériences affectives et sexuelles.