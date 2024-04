And yet, you are so sweet Tome 8

A présent qu'elle est officiellement devenue la petite amie de Chigira, Maaya commence à se faire à l'idée que son amour est réciproque. Mais voilà qu'un jour, elle rencontre à ses cours du soir une dénommée Fukumori, qui était au collège avec Chigira et Tezuka. Or, d'après ce dernier, celle-ci serait une ex de Chigira ! Face à cette potentielle rivale, la confiance de Maaya s'effrite. Et si elle n'était pas à la hauteur ?