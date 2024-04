Le Renseignement

Face à l'augmentation des cyberattaques, de l'interconnexion croissante du monde et de la multiplication des conflits entre les Etats, quelles réponses apporter ? C'est là tout l'enjeu du renseignement, qui regroupe une grande diversité d'activités et de services dont le rôle est de rechercher et d'analyser des informations pour mieux prévenir les conflits et se protéger des puissances malveillantes. En se penchant aussi bien sur le cas français que sur les situations à l'étranger, cet ouvrage dresse un état des lieux du renseignement : il parcourt son histoire, marquée par le rôle majeur des technologies de l'information, balaie les modalités - et les obstacles - de ce circuit et analyse l'usage qui est fait des connaissances recueillies jusqu'à s'interroger sur leur utilisation, parfois, à des fins politiques. A l'heure où la cyberdéfense est notamment au coeur de l'augmentation considérable des crédits alloués en 2023 à la défense nationale française, Sébastien-Yves Laurent décrypte les rouages d'un réseau qui navigue entre information et surveillance.