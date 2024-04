Nutrition de l'endurance. Les secrets pour booster vos performances

S'appuyant sur les études scientifiques les plus récentes, les auteurs donnent des recommandations nutritionnelles très concrètes pour l'entraînement, la précompétition, la compétition et la récupération. Découvrez : - Comment maximiser vos stocks de glycogène avant une compétition (la " pasta-party " est-elle incontournable ? ) - Comment jouer sur l'index glycémique pour maintenir un effort plus longtemps - Comment s'hydrater en fonction de la température extérieure - Que prendre lors des ravitaillements - Comment utiliser la nutrition pour venir à bout des problèmes de santé les plus fréquents : troubles digestifs, tendinites, crampes. BONUS - Des menus types pour une semaine d'entraînement avec des recettes saines et savoureuses - Un plan alimentaire pour la semaine de pré-compétition - Le top des rations de récupération - Gels, barres et boissons de l'effort au banc d'essai