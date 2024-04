Ann Bonny, la Louve des Caraïbes. Tome 1

" Tu as la fièvre du pirate ma fille " En 1718 Ann Cormack débarque à Nassau sur l'île de New Providence aux Bahamas Arrivée de Caroline du Sud cette jeune irlandaise qui fut élevée comme un garçon par un père procureur rêve d'une autre vie que celle que sa condition de femme lui impose Pour échapper à son destin elle épouse un pirate de petite envergure James Bonny à condition de devenir son quartier-maître Grâce à cet accord Ann Bonny prend la mer Travestie en homme elle est prête à écumer les océans Mais aux yeux de ce mari uniquement intéressé par l'héritage qu'il pourrait toucher Ann reste une simple femme dans un monde d'hommes Bientôt elle s'aperçoit que son mari James oeuvre en sous-main à la création d'une milice destinée à faire la chasse aux pirates aidé d'Ornigold Elle décide de le quitter mais James ne l'entend pas ainsi et cherche à la retenir pour la vendre comme prostituée à Cuba Elle lui échappe et dès lors trahie abandonnée à son sort elle va laisser libre cours à sa soif de liberté et de piraterie Elle commence à voler des navires avec un autre corsaire Pierre Bousquet avant de recruter son propre équipage et de faire la connaissance d'un des pirates les plus redoutés le capitaine Jack Rackham alias Calico Jack A ses côtés Ann Bonny va forger sa propre légende celle d'une femme indépendante et sulfureuse qui se lancera à l'abordage avec audace et deviendra le fléau du gouvernement britannique... Habitué aux fresques maritimes Franck Bonnet nous entraîne dans une nouvelle aventure épique en retraçant à travers ce diptyque l'histoire vraie de la plus grande femme pirate de l'Histoire Il s'attache également à montrer le vrai mode de vie des pirates avec l'architecture navale qui correspond aux navires que ceux-ci affectionnaient loin de l'imagerie vulgarisée par le cinéma hollywoodien Un premier tome plein d'action par le créateur de USS Constitution qui nous donne envie de prendre la mer