Des Femmes et des Hommes. Le pouvoir en partage

Pourquoi les femmes ont-elles tant de difficultés à accéder à des fonctions de pouvoir et pourquoi restent elles si peu nombreuses à la tête des organisations ? Comment faire pour accélérer le mouvement visant à l'égalité femmes-hommes ? Est-ce que promouvoir les femmes est une question de justice ou plutôt d'efficacité ? Répondre à ces questions nécessite de se replonger dans l'histoire et d'analyser le rôle des religions dans la construction de notre société patriarcale, en s'appuyant sur les dernières découvertes des neurosciences et de la psychologie comportementale qui permettent de rebattre les cartes. Les auteurs suscitent la réflexion sur ce sujet afin de pacifier le débat et permettre aux femmes de briser le plafond de verre et de partager la gouvernance des Etats, des entreprises, des communautés religieuses avec les hommes. En s'appuyant sur les témoignages de nombreuses personnalités de l'univers politique, de la sphère religieuse et du monde entrepreneurial (Isabelle Kocher de Leyritz, Agnès Pannier-Runacher, Muriel Pénicaud, Paul Polman, Denis Machuel...), ils proposent des pistes pour avancer vers un véritable partage du leadership afin de créer une société diversifiée, seule capable d'affronter les défis du temps.