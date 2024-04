La Révolution française en chiffres et en dates

Qu'est-ce que la Terreur ? Que sont les états généraux ? D'où vient la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? Période riche et complexe, la Révolution française est à la source de bouleversements politiques, sociaux et économiques majeurs. De la prise de la Bastille à la chute de la monarchie en passant par l'entrée en République, (re)découvrez les événements qui ont changé le visage de la France.