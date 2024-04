Versailles intime. Le château comme vous ne l'avez jamais visité

Entrez dans le Palais de Versailles, légendaire, méconnu, pour une visite d'exception. Dominique Avart, chef du protocole, vous offre une traversée gracieuse et passionnée. Habitué des invités d'exception, il sait mieux que personne faire découvrir et aimer Versailles. Suivez-le dans les pièces les plus célèbres : galerie des glaces offerte au couchant, chambre de la reine et ses mille secrets, alcôves méconnues, cabinets de bois et de songes, portes qui s'effacent derrière une tenture. Entre ses mains, un lourd trousseau ouvre tous les passages, dans le temps, l'histoire, mais aussi la rêverie. Parfois, on croit deviner une petite fille qui marche ; un duc qui patiente, mains nouées ; ou mieux, un fantôme ravissant... C'est un palais de chair et d'histoire où l'on croise Colbert, la Pompadour, des artificiers de génie, Molière ou Marie-Antoinette. Mais c'est aussi un trésor : plafonds inoubliables, tapisseries merveilleuses, horloges à mystères, et partout, des tissus, des bois précieux, des tableaux célèbres. Dominique Avart raconte le palais et aussi quelques-unes de ses grandes visites : Lady Di seule au regard lointain, Leonardo Di Caprio après Titanic qui s'allonge sur le parquet, Lagerfeld connaisseur, des dirigeants du monde préoccupé, Jane Birkin gracieuse. La vie et le temps semblent jouer dans une torsade de mots, de danses, de rires, parfois de sanglots, vite estompés par l'eau des fontaines... Versailles est magique et gigantesque, ici Versailles vous est donné dans son intimité.