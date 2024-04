Concours Attaché territorial externe. Tout-en-un, Edition 2024

Les attachés territoriaux exercent leurs fonctions sous l'autorité des directeurs généraux des services des départements et des régions, des secrétaires généraux ou des communes ou des directeurs d'établissements publics ... Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire et social. Cet ouvrage propose une préparation complète au concours externe d'Attaché territorial (Catégorie A). Ce concours est organisé dans une ou plusieurs de ces 5 spécialités : administration générale, gestion du secteur sanitaire et social, analyste, animation et urbanisme et développement des territoires. Il propose : - Toutes les épreuves : - Composition - Note sur dossier - Les options présentées : Administration générale, Gestion du secteur sanitaire et social, Animation, Urbanisme et développement des territoires - Entretien avec le jury - Epreuve de langue vivante - Les connaisances et savoir-faire en 10 fiches synthétiques à maîtriser - Les bonnes méthodes pour réussir. - 90 questions et 4 sujets d'annales corrigés pour s'évaluer et progresserInscriptions en mai 2024. Epreuves en novembre 2024.