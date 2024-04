Le guide du MIDI. De l'équipement à l'exploitation : fondamentaux et bonnes pratiques

Récemment mise à jour en version 2. 0, la norme MIDI (Musical Instrument Digital Interface) s'est imposée comme le standard de communication entre instruments de musique électroniques et applications d'informatique musicale. Au fil des ans, diverses évolutions lui ont permis d'étendre son périmètre au matériel audio, équipements scénographiques, etc. Synthétique et pratique, cet ouvrage se révélera un outil précieux pour les musiciens, professionnels et amateurs, ainsi que les étudiants et les développeurs. Abordant les aspects théoriques et pratiques du MIDI, il leur offrira tout le savoir nécessaire pour tirer pleinement profit de cette norme plus que jamais d'actualité.