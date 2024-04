Genesis N° 57 : Adaptation

L'adaptation envisagée par la genèse des oeuvres et par les processus créateurs. Ce numéro 57 de la revue Genesis permet de réenvisager l'adaptation, thématique déjà très largement abordée, sous un angle nouveau, à travers la genèse des oeuvres, et par conséquent, de sources témoignant de processus créateurs. Cette approche a des implications méthodologiques fortes, à savoir sortir de la seule comparaison entre l'oeuvre originale et l'adaptation pour s'intéresser à toutes les étapes intermédiaires. Si l'accent est mis sur les spécificités du discours audiovisuel, ce numéro fait montre d'une diversité des objets étudiés, qui conduit à croiser plusieurs champs d'études (littéraires, cinématographiques, musicales, vidéoludiques, etc.).