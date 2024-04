Les arbres de Paris. Botanique - Histoire - Parcours en ville

Paris est l'une des villes les plus arborées du monde, et chaque quartier porte le témoignage d'une essence et de son histoire. Classés par arrondissement, 37 arbres emblématiques ont été sélectionnés en raison de leur caractère botanique singulier, de l'histoire de leur plantation ou de leur lien avec l'évolution du quartier. Découvrez un Paris méconnu, par le prisme du végétal et de la diversité botanique. Trois parcours arborés sont proposés, à la rencontre d'arbres remarquables : à pied dans le Marais ou au sud de la capitale, et à vélo sur les quais de Seine.