Nous étions à Dien-Bien-Phu

La victoire du Viet-Minh à Dien-Bien-Phu le 7 mai 1954 a représenté un tournant majeur pour la France dans la guerre en Indochine. Cependant, cette défaite n'a fait que soulever davantage de questions et de mystères pour les Français, concernant la raison de la présence des troupes dans cette cuvette stratégique, ainsi que l'importance réelle de l'opération. Dans ce livre captivant, le commandant Pouget, un vétéran ayant vécu les moments cruciaux de la guerre d'Indochine sur le terrain et au sein des états-majors, offre une analyse exhaustive et perspicace de cette énigme historique. En fournissant des réponses claires et détaillées, cet ouvrage devient l'ultime source d'information pour ceux désireux de comprendre pleinement l'un des chapitres les plus tumultueux et poignants de l'histoire de l'Extrême-Orient après la Seconde Guerre mondiale. Jean Pouget (1920-2007) sort de Saint-Cyr pendant l'Occupation. Il rejoint le maquis en 1944. Aide de camp du général Navarre, il est parachuté à Dien-Bien-Phu à la veille de la capitulation de 1954 et fait prisonnier. Il quitte l'armée en 1960 et devient grand reporter au Figaro.