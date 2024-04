Tengen Hero Wars Tome 4

Hannibal Barca se retrouve en difficulté à cause des improbables stratégies que déploie Napoléon Bonaparte. Mais même si la situation semble désespérée, le vieil homme possède bien plus d'un tour dans son sac et reste déterminé à écraser son adversaire ! Ailleurs, Xiang Yu, le conquérant solitaire écrase sur son passage les armées les plus puissantes du pays. Sa prochaine cible ? Le meilleur soldat du Japon, Sanada Yukimura. Une force inarrêtable face à une intelligence incomparable... Lequel l'emportera ? "Une solide série d'action épique". Coyote Mag