Enzo Ferrari. La biographie définitive

Dans l'intimité d'Enzo Ferrari son ascension vers la gloire et les aspects cachés de sa carrière Enzo Ferrari voulait devenir chanteur d'opéra journaliste sportif ou coureur automobile C'est finalement dans cette troisième discipline qu'il deviendra une figure emblématique&NewLine ; S'appuyant sur des années de recherches originales menées en Italie et à l'étranger ce livre met d'abord à nu les aspects cachés de la carrière de Ferrari depuis ses premières entreprises commerciales ratées jusqu'à ses relations politiques avec le gouvernement fasciste italien les occupants alliés et même les dirigeants communistes&NewLine ; Cette biographie complète revient également sur tous les moments forts de l'ascension de Ferrari il Commandatore vers la gloire Y compris sa carrière de pilote dans les années 1920 sa gestion des équipes de course pour Alfa Romeo dans les années 1930 le lancement de sa propre entreprise Ferrari Automobili la célèbre marque au cheval cabré et celui de la légendaire Scuderia Ferrari écurie pionnière et pilier de la Formule 1&NewLine ; Incontournable pour les passionnés de Ferrari et de sport automobile cet ouvrage a inspiré la future série de Steven Knight scénariste de Peaky Blinders diffusée sur Apple TV Enzo Ferrari est également le prochain biopic de Michael Mann qui sera disponible sur Amazon Prime avec Adam Driver dans le rôle-titre