Petit Futé Nord Vietnam . Hanoï - Baie d'Along, Edition 2024-2025

Au nord du Viêt Nam, Hanoi, la capitale millénaire, ses lacs émeraude, ses édifices d'époque coloniale sous le couvert d'arbres immenses, le labyrinthe du quartier des 36 rues. Autre joyau, le paysage maritime somptueux constitué par les milliers d'îles et d'îlots karstiques de la baie d'Along. Mais au-delà de ces sites incontournables qui attirent les visiteurs du monde entier, le nord recèle des trésors insoupçonnés, largement ignorés et épargnés par le tourisme de masse. A quelques heures de route de Hanoi, des lieux secrets témoignent d'une haute Antiquité. Ainsi de Hoa Lu, capitale des dynasties féodales, cernée de pics tourmentés et de falaises abruptes, creusées d'innombrables grottes où la rivière a frayé son chemin. Les parcs naturels sont nombreux et offrent l'opportunité d'activités (randonnée pédestre ou cycliste, kayak de rivière...) dans une nature luxuriante et préservée. Le nord du Viêt Nam, c'est également une richesse culturelle exceptionnelle qui se laisse découvrir au cours d'explorations inédites dans les régions montagneuses où sont perchés les villages des minorités ethniques qui ont conservé leurs traditions.