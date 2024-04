La Guerre froide en chiffres et en dates

Que s'est-il passé dans la baie des Cochons ? Qu'est-ce que la crise des euromissiles ? Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le monde se polarise. De part et d'autre d'un rideau de fer, les blocs s'organisent : Etats-Unis et URSS se jaugent et se défient. De la conférence de Yalta au plan Marshall, de la guerre de Corée au mur de Berlin, (re)découvrez les événements qui ont jalonné la guerre froide et marqué le monde contemporain.