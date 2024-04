La Seconde Guerre mondiale en chiffres et en dates

Qu'est-ce que la guerre éclair ? Qui étaient les membres de l'Axe ? Quand débute l'opération Barbarossa ? D'une violence extrême, la Seconde Guerre mondiale est le conflit le plus meurtrier de l'histoire. Elle coûte la vie à près de cinquante millions de personnes et laisse derrière elle un monde en ruine. De l'invasion de la Pologne à la bataille de Stalingrad, des politiques d'extermination à l'organisation de la Résistance, (re)découvrez les événements qui ont façonné nos cultures, nos mémoires, nos traumatismes et nos espoirs.