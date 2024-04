Vendre... mais c'est très simple ! 3e édition

Les techniques de vente d'aujourd'hui sont-elles différentes de celles d'hier ? Poser la question, c'est déjà y répondre. La vente est une discipline complexe. On aimerait qu'elle soit rationnelle alors qu'elle est surtout émotionnelle. Pourtant, les techniques de vente ont bénéficié des apports des neuro­ sciences et de la psychologie sociale pour accompagner la prise de décision client. L'addition de ces différentes techniques permet de mieux performer durablement et plus simplement. Vous trouverez dans cet ouvrage une approche complémentaire à celle que vous utilisez. Certains points vont vous surprendre, et vous pourriez même désapprouver certains concepts et idées. C'est l'ambition des auteurs car les meilleurs performers se challengent. Les auteurs n'ont pas la prétention de livrer une méthode miracle, mais d'apporter de la valeur ajoutée permettant de développer vos compétences de quelques pourcents en intégrant une méthode efficace autour du mental.