Depuis la mort de son mari, Lily n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle a quitté Londres avec ses souvenirs et s'est installée dans une grande maison en bordure d'un petit village où elle continue d'écrire ses romans à succès, là où plus rien ne peut la heurter. Lorsque son frère propose à Jack, son meilleur ami, d'emménager dans une chambre d'ami de la maison de Lily pour le dépanner, celle-ci est réticente. Mais elle ne peut pas refuser après tout ce que son frère a fait pour elle. Il lui faut un certain temps pour s'habituer à son nouveau locataire. Cependant, au fil du temps, elle apprécie sa compagnie. Jack lui apprend à lâcher prise et à sortir de sa zone de confort. Et peu à peu, Lily entrouvre son coeur à nouveau. Car, comme le dit le proverbe, on ne vit qu'une fois...