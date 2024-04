Limit Tome 2

Après l'accident de car tragique qui a coûté la vie à presque toute leur classe, Konno et ses camarades se sont retrouvées seules, prisonnières d'un ravin, et sans aucune ressource. Et comme si leur situation n'était pas assez difficile comme ça, Morishige, la souffre-douleur de la classe, s'est emparée de la seule arme disponible et l'utilise pour asseoir sa domination et manipuler les autres survivantes. Si elle veut espérer s'en sortir, Konno va devoir se battre, et peut-être trouver une nouvelle alliée...