Une histoire des économistes d’Aix-Marseille. Edition revue et augmentée

Quand l'histoire locale a une portée nationale, tout en lui donnant une épaisseur humaine. Cette histoire des économistes d'Aix-Marseille a bien une dimension locale, puisqu'elle présente les économistes de ces deux villes, rivales et complémentaires à la fois, ceux de l'université, des académies ou d'autres institutions. Mais elle a une portée nationale, car elle souligne, grâce à ces exemples locaux, les premiers pas de l'enseignement économique en faculté et les querelles à ce sujet, la présence aussi d'économistes non universitaires, notamment dans les académies de province, leurs rivalités, et les évolutions institutionnelles de l'enseignement supérieur, y compris les débats public/privé. Beaucoup d'économistes originaires d'Aix-Marseille ont fait carrière ailleurs, notamment à Paris, comme beaucoup d'universitaires ayant été en poste à Aix-Marseille ont poursuivi leur carrière ailleurs. Cette histoire est donc enracinée dans les réalités locales, mais elle a une portée générale et permet de passer en revue, face au rôle croissant de l'économie aux XIXe et XXe siècles, la place de plus en plus importante des économistes et des débats économiques dans la société française.