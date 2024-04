Les mondes de Martin

Martin est un ado invisible dans la bibliothèque de son quartier. C'est là, tous les mercredis, bien à l'abri derrière les mots et les fictions, qu'il oublie sa vie et en imagine d'autres. HPI et autiste, il a perdu sa mère et se lie très peu avec les autres, rebutés par ses TOC. Le jour où Iryna Melvyk et ses petits frères apparaissent à la bibliothèque, ils perturbent par leurs cris l'après-midi lecture de Martin. En bouleversant son quotidien, cette fratrie de jeunes réfugiés ukrainiens métamorphose aussi son monde intérieur...