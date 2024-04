Le style empire. Les styles directoire, consulat et empire

Le style Empire est un style d'ameublement et de décoration en vogue de 1803 (après les campagnes d'Egypte et d'Italie) à 1821. Il succède au style Directoire et précède le style Restauration. Conçu par les architectes Charles Percier et Pierre Fontaine, il prend son essor sous les directives de Napoléon Ier, et perdure après son abdication.