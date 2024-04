Les savoureuses recettes du régime méditerranéen. Cuisine facile pour protéger sa santé

LE guide de cuisine pour appliquer au quotidien le régime méditerranéen, excellent pour la santé comme pour le moral. Dans cet ouvrage, l'expertise du Dr de Lorgeril et de la diététicienne-nutritionniste Patricia Salen s'associe au talent culinaire de Marie Chioca pour nous proposer le meilleur du régime méditerranéen, bien connu pour ses bienfaits santé. A travers 100 recettes salées et sucrées, Marie Chioca nous invite au voyage, à la rencontre d'une cuisine traditionnelle saine, chaleureuse et particulièrement savoureuse.