Jardins secs, s’adapter au manque d’eau. Edition revue et augmentée

La mise à jour d'un livre pionnier publié en 2012 et plus que jamais d'actualité ! Ce livre est la mise à jour enrichie de l'ouvrage pionnier du même nom publié dès 2012. Plus que jamais d'actualité, il fait le tour des problèmes de sécheresse au jardin (pics de canicule, pluies rares ou irrégulières mais aussi sol pauvre ne retenant pas l'eau, terrain en pente, venté...). Il apporte de nombreuses solutions pratiques, en images, sur le terrain, pour que chacun puisse s'approprier celles qui lui seront les plus utiles.