Garder le cap... après le mariage. Parcours pour les années ... d'après !

Le mariage n'est que le début d'une longue aventure. Pour réussir son couple, sa famille, il faut du temps, de la patience, mais aussi des outils, de l'aide parfois, et un travail sur soi et sur son couple. Le mariage chrétien est une vocation qui réclame toute la vie pour se déployer avec l'aide de Dieu et l'engagement de chacun des époux... Ce guide propose en 10 étapes d'avancer sur les fondamentaux de la vie de couple : l'arrivée des enfants, l'argent, l'intimité, la sexualité, les crises, le pardon, la communication, la belle-famille, la spiritualité. Un parcours complet à suivre à deux avec : - des textes de la Bible et du pape François - une réflexion guidée pour avoir tous les repères et une véritable information sur chaque question - des exercices à faire seul et à deux pour consolider son couple et surmonter les difficultés. Une réponse à l'invitation du pape François à accompagner les jeunes mariés, comme les couples plus mûrs, afin "d'enrichir et approfondir leur décision consciente et libre de s'appartenir et de s'aimer jusqu'à la fin" (Amoris Laetitia, 217).