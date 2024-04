La Première Guerre mondiale en chiffres et en dates

Premier conflit d'envergure mondiale, la "Grande Guerre" plonge les belligérants dans l'horreur : 19 millions de personnes perdent la vie, les survivants sont marqués à jamais par la violence des tranchées, la mobilisation massive, les bombardements et l'utilisation de nouvelles armes. L'attentat de Sarajevo, les batailles de Verdun et de la Somme, le traité de Versailles... Retrouvez toutes les grandes dates et les chiffres à connaître pour saisir les enjeux de ce conflit dramatique.