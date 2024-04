Qu'est-ce qu'une frontière aujourd'hui... et demain ?

Les frontières constituent aujourd'hui plus qu'un enjeu théorique dans la vie des personnes. Elles relient et divisent, elles se font mobiles, elles s'individualisent aussi, laissant circuler librement certains et en retenant d'autres. Elles sont un lieu d'exacerbation, une sorte de laboratoire de notre époque. Ainsi, qu'elle s'ouvre ou se ferme, la frontière est devenue un objet de politique publique mais aussi, du transfrontalier au complexe sécuritaro-industriel, une importante ressource pour les intérêts privés et un levier privilégié du capitalisme marchand. Pour l'heure, les frontières internationales restent les supports d'une citoyenneté qui elle-même fonde la démocratie... Mais la façon dont nos limites vacillent met en évidence le devenir incertain de nos systèmes politiques. Comprendre ce qu'est une frontière aujourd'hui, c'est donc poser des questions fondamentales pour envisager l'avenir de nos sociétés, mais aussi pour reformuler les bases de notre relation au monde.