Eduquer à l'empathie par le corps. Favoriser le bien-être et les apprentissages scolaires contre la violence et le harcèlement scolaire

Apprendre à ressentir, identifier ses propres émotions, les reconnaître, les verbaliser, discerner celles des autres pour mieux les comprendre, c'est offrir aux élèves la possibilité de s'ouvrir aux autres, de résister à la tentation de la violence et rendre ainsi de nouveau possible ce lien social spécifique qu'on appelle la relation pédagogique. Voilà 20 ans qu'Omar Zanna travail a poser les fondements et à développer une éducation par le corps à l'empathie. L'empathie, le fait de ressentir en soi-même ce qu'autrui éprouve, est le véritable but de l'éducation physique et corporelle, condition d'une ouverture émotionnelle qui restaure la capacité à apprendre et à vivre en communauté chez l'enfant. D'abord expérimentée avec des mineurs incarcérés, puis avec des écoliers et des collégiens, plutôt que de leur apprendre simplement à se respecter malgré leurs différences, elle les conduit à partager leurs émotions et donc leurs ressemblances. L'auteur propose ainsi toute une série de cas pratiques pédagogiques qui illustrent concrètement la manière d'articuler en classe le travail sur lesémotions et l'apprentissage des savoirs.