Le Petit Prince et ses amis : Les attrape-regards

Charlotte n'a d'yeux que pour son nouveau moutongochi, un petit jeu électronique. Elle ne joue plus avec Elijah. Dans l'espace, le Petit Prince et ses amis rendent visite à la Bergère et ses Moutons. Celle-ci est obnubilée par un Toubo, un jeu très fascinant. Elle délaisse ses Moutons et ne voit pas que le terrible Businessman grignote littéralement sa planète, en échange des Toubos qu'il lui vend. Le Petit Prince et ses amis s'opposent à ses plans pour sauver la Bergère, les Moutons et leur planète...