Lethal experiment Tome 7

Le jour se lève sur le troisième et dernier jour de la prise d'otage, mais la suspicion règne en maître au sein de la classe. Parmi les survivants se cache en effet un meurtrier, et Nezu veut à tout prix faire la lumière sur l'assassinat de Mirai et punir son auteur. Pour ce faire, il n'hésite pas à braquer une arme sur ses camarades et à s'allier avec la mère de Mikio pour poursuivre ce huis clos...