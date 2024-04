Préparez aujourd’hui vos enfants au monde de demain. Cultivez leurs soft skills et assurez-leur bien-être et réussite scolaire - SOFT KIDS

Pour que nos enfants s'épanouissent et réussissent dans leur futur métier... développez d'abord leurs softskills ! "A l'école, je n'ai jamais été ce qu'on appelle une bonne élève. Pourtant, j'ai réussi à mener une carrière épanouissante dans de grandes entreprises internationales". Comment est-ce possible ? La réponse est simple : ce qui compte vraiment, pour s'épanouir et réussir sa vie professionnelle et personnelle, ce ne sont pas seulement les diplômes ni l'adaptation au moule scolaire. Ce sont surtout des compétences que l'école n'enseigne malheureusement pas, à savoir les soft skills : notre capacité à persévérer pour atteindre nos objectifs, notre aptitude à collaborer avec les autres ou encore notre faculté de résilience. Dans ce livre, Solenne Bocquillon-Le Goaziou vous livre ses conseils et partage son expérience pour développer les compétences cognitives, émotionnelles et sociales de votre enfant, ces soft skills qui lui permettront d'accomplir toutes les grandes choses dont il rêve, de réussir et de s'épanouir.