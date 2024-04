La magie secrète des plantes. 40 recettes DIY pour utiliser les pouvoirs de la nature

40 recettes DIY pour utiliser les pouvoirs de la nature Reconnues par les pharmacopées du monde pour leurs puissantes vertus pour nos corps physiques les plantes ont aussi des qualités énergétiques et vibratoires exploitées par les médecines ancestrales chinoise et ayurvédique ou encore par les peuples racines&NewLine ; La nature qui nous entoure est ainsi une ressource immense à portée de main et de cueillette pour nous favoriser plus de bien-être sur tous les plans dans nos vies &NewLine ; Les recettes proposées ont été mises au point pour en tirer tous les bienfaits en favorisant des végétaux facilement disponibles et dont les propriétés ont parfois été oubliées au fil du temps&NewLine ; Elles vous soutiendront dans de nombreux moments et besoins de vie pour réinventer la joie de vivre nourrir sa force intérieure éloigner le négatif pour mieux inviter la chance et l'abondance stimuler son énergie mentale et sa créativité développer son intuition ou encore favoriser votre évolution spirituelle... &NewLine ; Ne passez plus à côté de la puissante et généreuse magie verte des plantes